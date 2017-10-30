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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan; Irak Türkmen Yüksek Koordinasyon Heyetini Kabul etti.

Kerkük Ekim 29, 2017 Haberler Yorum Yazın 187 Görüntülemeler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Türkmen Koordinasyon Heyetini Ankara’da Külliyede kabul etti. 25 Eylül 2017 tarihinde Kerkük’te yapılan referandum ve sonrası konuların yanında Kerkük ve Türkmenlerin son durumu ele alındı. Türkiye her zaman olduğu gibi Irak’ın yanında olduğu vurgulandı. Heyette Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin yanında Bakan, Milletvekilleri ve Bürokratlar yer aldı.

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