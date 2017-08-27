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Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Irak Türkmen heyeti ile görüştü

Kerkük Ağustos 24, 2017 Haberler Yorum Yazın 80 Görüntülemeler

Irak’ı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Bağdat’ta Türkmen yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede Irak ve Türkmenleri ilgilendiren konular ele alındı. Görüşmede; Çavuşoğlu Türkmenlerin mezhep farkını aşarak birlikte hareket etmelerinin önemin vurguladı. Türkiye’nin Kerkük konusunda Türkiye’nin politikasının sabit olduğunu ve değişmeyeceğini belirtti. Türkmen ve Araplara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakan Telafer ’in kurtarılmasının önemine değindi. Telafer ’de Türkmenlerin birlik ve berberlik içinde olmaları ve birlikte Telaferi yönetmeleri için barış ve uyum içinde hareket etmelerinin, Telaferin Türkmen kimliğinin korunmasının önemini vurguladı. Bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu K. Irak’ta Kürtlerin yapmak istedikleri referandum ve Irak’ın birliği, beraberliği için taşıdığı teklikler Türkmen bölgelerinde yapılmasının sakıncaları olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin tavrının net olduğunu ve bu referandumun yapılmamsınız talep ettiklerini, Türkmenlerle daha fazla destek vereceklerini açıkladı.

IŞİD sonrası Irak ve Türkmen bölgelerinin imarı ve Türkiye’nin Irak’ta eğitim ve sağlık kurumlarının inşasına katkıda bulunmasının önemine değindi. Türkmen yetkilileri Türkmen Kültür ve Eğitimi konusunda burslu kontenjanların artırılması talep edildi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin sonunda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin yararına olacağını, Türkiye’nin Irak’ın kalkınmasında önemli rol oynayabileceği vurgulandı. Türkmenlerin sorunlarını Başbakan ve Cumhurbaşkanına ileteceğini belirtti.

 

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