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Türkiye Evet Dedi

Kerkük Nisan 17, 2017 Haberler Yorum Yazın 305 Görüntülemeler

Türkiye’deki Anayasa değişikliğine halk oylamasından EVET çıktı. %51.3 Evet karşılığında %48,7 Hayır diyen Türk Halkı yeni Anayasayla yeni bir döneme başladı. Anayasanın 18 maddesinin değiştirileceğini öngören yeni sistem aslında 69 madde değişiklik yapılacaktır. Yeni Anayasa değişikliğinde AKP, MHP ve BBP birlikte hareket ederek EVET kampanyasını yürütmüş, CHP ve MHP’li muhalifler HAYIR kampanyasını yürüterek kıyasıya bir yarışa imza attılar. Bu referandumda AKP son seçimlere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde oylarını gerilemiştir.

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Türkiye’de bu halk oylamasıyla birlikte ortaya çıkan Başkanlık sistemi hem Türkiye’nin iç politikasını hem de dış politikasını kökten değişecek gibi gözüküyor. Türkiye’nin komşu ülkelerle özellikle Irak ve Suriye konusu ciddi bir şekilde değişiklik beklemektedir.

Kerkük olarak Türk Halkına yeni Anayasa hayırlı ve uğurlu olsun.

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