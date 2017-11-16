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Türkmeneli  Öğrenci Birliğinin Görev Dağılımı

Kerkük Kasım 14, 2017 Haberler Yorum Yazın 610 Görüntülemeler

Kerkük Özel-Ankara/ 5 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yeniden bir araya gelen Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliğini yeniden canlandırarak geçici yönetim kurlu seçmişlerdir. Kongreye kadar geçici olarak görev alan yönetim kurulu üyeleri 12 Kasım 2017 tarihinde Ankara Türkmeneli Kültür Merkezinde bir toplantı yaparak yönetim kurulu arasında görev dağılımı yapıldı.Görev dağılımı toplantısına Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya, Merkezin Kültür Müdürü Dr. Şemsettin Küzeci ve Birliğin İstişare Kurulu üyeleri gözlemci olarak toplantıya katıldılar.

Geçici yönetim kurulu üyeleri aralarında uzalaşarak görev dağılımı kararlaştırıdı.

  1. Dilazar Selim. Genel Sekreter
  2. Firas Ağaoğlu. Teşkilattan sorumlu yönetim kurulu üyesi
  3. Hüseyin Çelebi. Gençlik ve Spor faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
  4. Nebil Çolak. Faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
  5. Yahya Arslan. İletişim ve Sosyal Medya’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi
  6. Bayan Öğrenci. Bayan Öğrencilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
  7. Bayan Öğrenci. Kültür-Sanat Faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Toplantıda, Türkmen öğrencilerinin çok sayıda bulunduğu illere yönetimden bir heyetin ziyaret etmesi böylece teşkilatlanma ve kongre hazırlıklarına başlanması, yönetim kurulunda bayan öğrencilere ayrılan kontenjanlarının en yakın zamanda bayan öğrencilerimizi toplayarak ve seçimlerini yaparak doldurulması kararlaştırılmıştır.

Seçim sonrası bir araya gelen yönetim kurulu birliğin çalışmalrına Türkmeneli Kültür Merkezi binasında başlayacaklarını belirtiler.

 

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