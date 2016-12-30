Türkiye Yazarlar Birliği İstiklâl Marşı şairimizi 27 Aralık’ta anıyor

Mehmed Akif’in vefat yıldönümlerinde anılması, o günden beri gençliğin ve halkımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği 1978’den beri aksatmadan Millî şairimizi Ankara’da Millî Macadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergahı’nda anıyor.
Bu sene Mehmed Akif’in vefatının 80. yıl dönümü. TYB Taceddin Dergahı’nda 10.30’da başlayacak anmadan sonra, öğleden sonra “80 yıl sonra Mehmed Akif Bilgi şöleni” ile büyük şairimizi anacak. Bilgi şölenine Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve yazarlar bildirileri ile katılacak.
Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada “Daha önce Mehmed Âkif’le ilgili 8 bilgi şöleni yapan TYB, bildirileri 8 cilt halinde yayınladı. 9. bilgi şöleninin bildirileri de kitap olarak yayınlanacak” dedi.
Abdülvahit İmamoğlu (Prof. Dr.): Mehmet Akif’in Müslümana Bakışı
Abuzer Kalyon (Yrd. Doç Dr.): Mehmet Akif’in Mısır Günleri
Adnan Karaismailoğlu (Prof. Dr.): Safahât’ta Hicrân ve Himmet Kavramları
Alaattin Karaca (Prof. Dr.): Mehmet Âkif, Said Halim Paşa ve Hüseyin Kazım Kadri’de Terakki Meselesi
Beyhan Kanter (Doç Dr.): Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Mekânın Anlam Alanları
Caner Arabacı (Prof.Dr.): Âkif ve Abdülhamit İlişkisi
Cengiz Karataş (Yrd. Doç. Dr.): Safahat’tan Hareketle Mehmet Âkif’te “Mefkûrecilik” yahud Büyük Umutlar
Cevat Özyurt (Prof. Dr.): Nostalji Şairi Olarak Mehmet Âkif
Dinçer Atay (Araş. Gör): Müslüman Doğu Toplumlarının Eleştirisini Mehmet Âkif’in Leyla Şiiri Bağlamında Bir Asır Sonra Yeniden Okumanın Zarureti
Gürsay Solmaz (Yrd. Doç. Dr.): Türk Okul Tiyatrolarında Mehmet Âkif’in Eserleri ve Etkileri
İbrahim Tüzer (Doç.Dr.): Bir İroni Olarak Mahalle Kahvesi ya da Mehmet Âkif’te “Hayat-I Aile”
Kibar Ayaydın: Mehmet Âkif’in Şiirlerinde “Cehaletin” Tenkidi ve “Millî Uyanışın” Ele Alınışı.
Levent Bayraktar (Doç. Dr.): Mehmet Âkif’in Güncelliği
Mahmut Öztürk (Yrd. Doç. Dr.): Erişgil’in Akif Hakkındaki Bir Yanılgısını Tashih
Mehmet Güneş (Doç. Dr.): Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet Abidesi: “Asım”, “Gül Yetiştiren Adam” ve “Yedinci Oğul”
Mehmet Kurtoğlu: Mehmet Âkif ve Babanzade Ahmed Naim’in dostluğu
Mustafa Özçelik: Mehmet Âkif’in Bir Muallim Olarak Portresi
Nazif Öztürk (Dr.): İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Taceddin Dergahı’nın Vakfiyesi
Sefa Yüce (Doç. Dr.): Kendisini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmet Âkif
Selma Günaydın: Mehmet Âkif’e ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler
Turan Karataş (Prof. Dr.): 80 Sene Sonra Mehmed Akif’i Hatırlamak İçin 40 Sebep
Yusuf Turan Günaydın: Mektup Neşirleri Bakımından Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd
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