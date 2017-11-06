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Türkiye’de Türkmeneli Öğrenci ve Gençleri Birliği’nin Geçici Yeni Yönetimi Seçildi

Kerkük Kasım 6, 2017 Haberler Yorum Yazın 111 Görüntülemeler

Kerkük Özel/ ANKARA: Türkiye’de eğitim gören Türkmen öğrencilerini bir araya getiren Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği tekrar faaliyete başlayarak yeni geçici yönetimini seçti. Türkmeneli Kültür Merkezi ile Birliğin eski başkanları ve öğrencileri tarafından 5 Kasım 2017 tarihinde Ankara Türkmeneli Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan “Türkmeneli Gençleri ve Öğrencileri Ankara Buluşması” toplantısında bir araya gelen 200 civarında genç ve Öğrenci başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Konya, Gaziantep, Kayseri, Bursa ve diğer illerden de öğrenciler katıldı.

Açış ve selamlama konuşmasını Türkmeneli Kültür Merkezi Kültür Müdürü Dr. Şemsettin Küzeci yaptı. Ardından da  saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Türkmeneli Milli Marşı okundu. Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya açılış konuşmasını yaparak, Türkiye’de Türkmen öğrencilerinin yaşadıkları süreci ve aşamalarını anlattı. Ardından da toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği’nin eski başkan ve yöneticileri; İmdat Terzi, Ali Akber, Murat Ziya ve Ankara TürkmenEvi Müdürü Hüseyin Çelebi birer konuşma yaparak Türkmeneli Vakfı ve Türkmeneli Kültür Merkezinin Türkmen Öğrencilerine verdiği önemi  ve desteği dile getirdiler. Böyle bir toplantının yeniden yapılması ve Türkmen öğrenci ve gençlerin bir çatı altında toplanmasından olumlu sonuçların elde edileceğine vurgu yapıldı.

Türkiye’de eğitim gören öğrencilerinin sıkıntıları bazı öğrenciler tarafından söz alınarak aktarıldı. Ayrıca Türkmen gençlerini spor faaliyetlerinin icrası için saha ve mahallelilerin temin edilmesi istendi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği yeni geçici yönetim kurulu ve il temsilcilikleri seçildi. Bunun yanında birliğin eski başkan ve yöneticilerinden bir İstişare kurulu ihdas edildi. Toplu fotoğraf çekildikten sonra toplantı sona erdi.

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