Türkiye’den ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama…

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama geldi.

Canikli şunları söyledi:

“Müttefikimiz, dostumuz ABD, DEAŞ ile mücadele için arazide bu YPG terör örgütüyle şu anda birlikte, DEAŞ’a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. DEAŞ’a karşı.

Yaklaşık, bizim tespitlerimize göre 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı ki DEAŞ için, DEAŞ’a karşı savaşsın diye. ABD bunu bu amaçla yapıyor, bunu biliyoruz ama o terör örgütünün de nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, ki bitmek üzere, o silahların tamamı Türkiye’ye dönecek.”