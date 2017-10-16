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Türkiye’den ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama…

Kerkük Ekim 12, 2017 Haberler Yorum Yazın 61 Görüntülemeler

Türkiye’den ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama…

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama geldi.

Canikli şunları söyledi:

“Müttefikimiz, dostumuz ABD, DEAŞ ile mücadele için arazide bu YPG terör örgütüyle şu anda birlikte, DEAŞ’a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. DEAŞ’a karşı.

Yaklaşık, bizim tespitlerimize göre 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı ki DEAŞ için, DEAŞ’a karşı savaşsın diye. ABD bunu bu amaçla yapıyor, bunu biliyoruz ama o terör örgütünün de nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, ki bitmek üzere, o silahların tamamı Türkiye’ye dönecek.”

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