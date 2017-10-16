Türkiye’den ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama…
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama geldi.
Canikli şunları söyledi:
“Müttefikimiz, dostumuz ABD, DEAŞ ile mücadele için arazide bu YPG terör örgütüyle şu anda birlikte, DEAŞ’a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. DEAŞ’a karşı.
Yaklaşık, bizim tespitlerimize göre 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı ki DEAŞ için, DEAŞ’a karşı savaşsın diye. ABD bunu bu amaçla yapıyor, bunu biliyoruz ama o terör örgütünün de nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, ki bitmek üzere, o silahların tamamı Türkiye’ye dönecek.”
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