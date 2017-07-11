Türkmen Kurtuluş Ordusu Şehitleri (9 Temmuz 1980)

9 Temmuz 1980 tarihi Türkmen Kurtuluş Şehitlerininim günüdür. Kerkük’te gizli teşkilatın sokak sokak faaliyet gösterdiği bir dönemde Baas rejimi ve cellatları Türkmenleri deşifre etmeye çalışıyorlardı. Başta Rüştü Reşat Muhtaroğlu (ITC başkanı Erşet Salihi’nin Ağabey’i) ve eğitimci Mehmet Korkmaz olmak üzere Hamit Kümbetli, Selahattin Abdullah Tenekeci, İzzettin Celil Terzi, Muazzam Osman Kasa, Mahir Oktay, Adnan Saygın, Abdullah Tahsin Beşirli, Halit Şengül, Muhsin Molla Ali, Yaşar Abdullah gibi isimlerin ardarda şehit edilmişlerdir.

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.