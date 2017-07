Türkmen Mücadeleci Sadun Köprülü Vefatının 3. Yılında Ankara’da Anıldı

Irak Türkmen Milli davasının önde gelen mücadelecilerinden Sadun Köprülü Vefatının 3. Yıldönümünde Ankara’da anıldı. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşsam Derneği Ankara şubesi tarafından düzenlenen Anma toplantı 22 Temmuz 2017 tarihinde Derneğin Merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya Dernek Başkanı Abbas Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri, Dr. Mustafa Ziya, Kerkük Kültür Derneği başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri İsam Terzi, MHP Kırıkkale e. Milletvekili Mehmet Sadık Avundukluoğlu, Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Öcal Aslankaya, Özbekistan Uluslararası Altın Miras Vakfı Türkiye Temsilcisi Süleyman Merdanoğlu ve Ankara’da ikamet eden Türkmenlerin yanısıra milliyetçi camiadan rahmetlinin severleri katıldı.

Anam toplantısının takdim konuşmasını Şemsettin Küzeci yaptı. Saygı duruşu ve Fatiha suresinin okunmasından sonra Dernek Başkanı Abbasî Türkmen açılış konuşmasını yaparak tüm katılımcılara ve Sadun Köprülü’nin hazır olan Kızlarına teşekkür etti.

Sadun Köprülü Hakkında Konuşmalar

Açılış konuşmasından sonra Sadun Köprülü hakkında söz almak isteyenler kürsü serbest bırakıldı. Önce sözü rahmetlinin dava arkadaşı Dr. Mustafa Ziya aldı.

“Sadun Köprülüyle 1970’lerde tanıştım. Bizi bir araya getiren şiir ve milliyetçilik oldu. Rahmetli Sami Tütüncü’nün dükkânında buluşurduk. Emin Kitapçının kitapevinde görüşürdük. Sadun tutuklandı 25 yıl ağır ceza mahkûmiyeti aldı. Ebu Gureypte 9 ay işkence gördü, fakat davasına ihanet etmedi. Başı dik kaldı. 1995 yılında hapisten çıktı ve Kerkük’e geldi. Bana haber gönderdi. O zaman Erbil’de Türkmeneli Radyo ve Televizyon genel Müdürü idim. Davaya Erbil’den devam etmek istediği bildirdi. Erbil’e geldi ve Türkmeneli Gazetesinde görevlendirdim. Ben Görevden ayrıldıktan sonra kendisi de fazla duramadı ve Türkiye’ye geldi. Türkiye’den Amerika’ya ilticası çıktı. Orada da davadan uzak kalamadı ve dayanamadı. Beni aradı. ITC Türkiye Temsilcisi idim. Geri dönmek istediğini söyledi. Ona yardımcı olduk ve Ankara’ya geldi. Temsilcilikte görevlendirdim. 2009 yılında vekâleten ITC temsilciliği yürüttü. Temsilcilik döneminde de Sadun siyaset yapmadı; Anadolu’yu şehir şehir dolaşarak Türkmen davasını anlattı.

Sadun Köprülü saf, temiz, duru ve naif bir milliyetçiliğin örneği idi. Onun için milliyetçilik zaman ve mekâna bağlı değildi, durum ve konuma bağlı değildi, şahıs ve makama bağlı değildi. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir makamda, hiçbir makam sahibi karşısında sözleri değişmedi. Kimseye yalakalık etmedi, laf çevirmedi, kıvırmadı, susmadı. Ne yazdıysa milleti için yazdı. Ne yaptıysa milleti için yaptı. Bir an bile kendini düşünmedi. Helal olsun. Saf, temiz bir milliyetçilik örneği sergiledi. Sadun Köprülü Türkmen toplumunun Türk milliyetçiliğinde nadir örneklerden biriydi ve (yaşlı bir amcam hariç) sanırım türünün son örneğidir. Sadunu unutmayalım onu sadece yılda bir değil her dakika hatırlayalım çünkü onu hatırladığımızda arkamızda bıraktığımız milliyetçiliği hatırlamış oluruz. Saf temiz çıkarsız milliyetçilik. Siyasetle kirlenmemiş, şahsi çıkarlara alet olunmamış milliyetçilik. Bugün, mum ışığıyla aradığımız milliyetçiliği hatırlarız Sadun’u andıkça. Evet. Meydanda at koşuşturan milliyetçi arkadaşlarımıza duyurulur. Sadun’un saf, duru ve naif milliyetçiliğini çok özleyeceğiz” diyerek, Mustafa Ziya, Sadun Köprülü hakkında yazdığı şiirle sözlerini noktaladı.

Abu Gureyb bile seni yenmedi

O nazik kalbine yenik mi düştün

Kerkük’e hasretin bir an sönmedi

Eriyen mum gibi sönük mü düştün

Erken gittin bize veda etmeden

Bu kötü günleri bize bıraktın

Sessiz sedasız garip gurbet elde

Bir damlacık gözyaşı gibi aktın

Yıkıldık. Yıkıldı Altunköprümüz

Zap Suyu kabardı boğdu Türkmen’i

Bunca ölüm gördüm, bunca üzüldüm

Senin ayrılığın kahreder beni

Bugün yine hatıranı anarken

Düğümlenir boğazımda heceler

Kalbinde Gürgür kadar güneş varken

Nasıl oldu erken çöktü geceler

Belki de tam zamanında ayrıldın

Tertemiz kaldı kirlenmedi adın

Gittin de dürüstlük gitti seninle

Bulanık sularda yaşayamadın

Bugün göğe hasret dolu bakarken

Say say bitmez ayları günleri de

Sizler sılaya vardınız çok erken

Bir yarıştı bizler kaldık geride

Konuşmalar devam etti…

Mustafa Ziya’dan sonra konuşmalar devam etti. Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Öcal Arslankaya, Sadun Köprülünün Türkiye Türkmen şölenlerindeki faaliyetlerinden bahsetti. Bir şiiriyle sözlerini bitirdi. Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri İsam Terzi de Sadun Köprülünün 1995te Erbil’de Türkmeneli gazetesinin editör kadroda yer aldığını ve gecenin son saatlerine kadar özveriyle çalıştığını anlattı. Süleyman Merdanoğlu ise Sadun Köprülü’nün ITC Türkiye Temsilciliği dönemindeki faaliyetlerinden bahsetti.

Metin Kararaltun, “ Ben kendimden utanıyorum. Sadun gibi bir Türkmen 17 yıl Abu Garip Cezaevinde yatıp bu kadar mücadele verip benim gibi bir Türkmen bunu bilmiyorsa ben daha nediyim. Neden hayatta olduğunda kimse bu adama değer vermedi”. Dedi. Eğitimci- Şair Hanlar Koca ise Sadun Köprülü bizim için değerli bir dava adamıydı. Bu kadar özverili çalışması gelecek nesle örnek olacak misalidir. Dedi. Sadun Köprülü’nün Kızı Esen Köprülü kürsüye çıkarak, önce babasıyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Bugün burada toplanan bu kadar insan babamdan bahsediyorsa demek ki Sadun Köprülü toplum için önemli bir değeriymiş. Diyerek her kese teşekkür etti. MHP Kırıkkale e. Milletvekili Mehmet Sadık Avundukluoğlu, Sadun Köprülü gerçekten de bir dava adam idi. Onu her ne kadar yakından tanımazsak ta o Türkmenlerin önemli bir kaybıdır. Diyerek, her zaman ailesinin yanında olacağına söz verdi. Dernek e. Başkanı Mahmut Kasapoğlun ise Sadun Köprülü 5 yıl dernek yönetiminde beraber çalıştık. Çalışmaları her ne kadar amatörce olsa bile o her zaman doğruların ve milli şuurla hareket etti. Temiz ve cesur bir dava arkadaşımız idi. Dedi. Talat Zülal, Yılmaz Terzi, Ali Sıme Berber, Sadun Köprülünün anma toplantısına katılamayan Türkmen yetkililerini ve Anma toplantısını bir şiir ve eğlence haberine tercih eden Türkmeneli TV’yi şiddetle kınadılar.

Sadun Köprülünün 4 adet kitabı Şemsettin Küzeci tarafından tanıtıldı. İlk kitabı Altunköprü şiirleri, Kerkük 1973, Yıllanmış Çileler Erbil 2004, İnsan Vatanını Sever 2009 Ankara ve hakkında Osman Oktay tarafından yazılan Kerkük gönlümde aşk ve yüreğimde sızıdır İstanbul 2007. Kitaplardan bazı şiirleri okundu. Programın son konuşmacısı, İLESAM Ankara Şube Başkanı Durak Turan Düz, Sadun Köprülü ve Türkmenler ile yakından çalışmaları olduğunu, bundan sonra da destek ve yanlarında olacaklarını ifade etti. Anma toplantının sonunda Dernek adına Sadun Köprülünün kızlarına birer Türkiye Bayrağı ile Türkmeneli Bayrağı Şemsettin Küzeci ile Abbas Türkmen tarafından takdim edildi. Denek tarafından hazırlanana Kerkük Pilavı ikramıyla anma toplantı son buldu.