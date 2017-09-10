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Türkmen Partilerinden Referanduma Boykot Kararı

Kerkük Eylül 10, 2017 Haberler Yorum Yazın 11 Görüntülemeler

 

Irak Türkmen Cephesi (ITC)’nde biraraya gelen Türkmen partileri, 25 Eylül’de yapılacak olan bağımsızlık referandumunu boykot etme kararı aldı. Irak Türkmen Cephesi, Irak Türmeneli, Irak Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Hareketi, Irak Türkmen İslam Birliği ve Türkmen Milliyetçiler Topluluğu, Kerkük’te bugün düzenledikleri basın toplantısında, referandumu boykot etme kararı aldıklarını açıkladı. Türkmenler, yaptıkları açıklamada, referandumun Irak Anayasası’na aykırı olduğu savunarak, şunları ifade etti:

“Kerkük Valililiği’nin 29 Ağustos’ta verdiği kararı tanımıyoruz. Karar tek taraflı alınan bir karardır. Karar alınırken Arap ve Türkmen üyeler hazır bulunmamamıştır. Söz konusu karar Kerkük’ün birlikteliğini bozmuştur.” Türkmen partileri, ayrıca Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı’na çağrıda bulunarak, referandumu boykot etmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca, Havice operasyonunu geçiktirilmesinin Kerkük’ün güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi. Bildiride Türkmen Vatandaşlarıının referandumu boykut etmelerine, katılmalarına ve sonuclarını tanımalarına da yer verildi. 29 Ağustos’ta Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arap kitlerinin hayır oylarına rağmen, 25 Eylül’de yapılacak olan bağımsızlık referandumuna Kerkük’ün de katılması kararını almıştı.

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