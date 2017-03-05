Türkmenler; Kerkük Petrolünün İran Üzerinden İhracından Endişeli

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi:'(Irak ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı hakkında) Bu girişimle ‘Acaba Kerkük’teki petrol üretimi arttı mı ki yeni boru hattına ihtiyaç duyuluyor?’ sorusu aklımıza geliyor. Ayrıca bu siyasi amaç taşıyor”Elbette Kerkük’ün sanayisi ve enerjisinin gelişmesinden yanayız ancak bunların siyasi amaç uğruna kullanılmasından endişeliyiz”Bu, Türkiye’

HAYDAR HADİ – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük petrolünün İran üzerinden ihraç edilmesini öngören mutabakat zaptına tepki göstererek, siyasi amaç taşıyan bu adımdan endişe duyduklarını söyledi.

Salihi, Irak ve İran Petrol Bakanları tarafından 20 Şubat’ta imzalanan Kerkük petrolünün İran üzerinden ihracı için boru hattı döşenmesiyle ilgili komite kurulması konusundaki mutabakat zaptını AA muhabirine değerlendirdi.

Anlaşmanın kendileri için “sürpriz” olduğunu belirten Salihi, “Bu girişimle ‘Acaba Kerkük’teki petrol üretimi arttı mı ki yeni boru hattına ihtiyaç duyuluyor?’ sorusu aklımıza geliyor. Ayrıca bu siyasi amaç taşıyor.” dedi.

Böyle bir konuda Kerkük milletvekili olarak kendilerinden de görüş alınması gerektiğini ifade eden Salihi, şunları kaydetti:

“Anayasanın 111. maddesinde ‘Ülkedeki petrol ve doğalgaz tüm Iraklılarının mülküdür’ ibaresi mevcut. Bu konuda Kerkük milletvekilleri olan bizlerin görüşü alınmadı. Kerkük gibi hassas bir bölgede yeni boru hattının inşa edilmesi sürpriz oldu. Elbette Kerkük’ün sanayisi ve enerjisinin gelişmesinden yanayız ancak bunların siyasi amaç uğruna kullanılmasından endişeliyiz.”

– “Türkiye’ye karşı siyasi karar”

ITC Başkanı Salihi, söz konusu adımın Türkiye’nin aleyhine olduğu değerlendirmesinde bulunurken, “Bu, Türkiye’ye karşı alınan siyasi bir karardır.” ifadelerini kullandı.

Salihi ayrıca Bağdat hükümetine çağrıda bulunarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Şii bölgelerine olduğu gibi Türkmenlere de petrol gelirlerinden pay verilmesi gerektiğini kaydetti.

Irak Petrol Bakanı Cabbar Ali el-Luaybi ile İranlı mevkidaşı Bijen Zengene arasında 20 Şubat’ta imzalanan mutabakat zaptında, Kerkük petrolünün İran üzerinden nakli için boru hattı döşenmesi ve Basra petrolünün de İran’daki Abadan Limanı’ndan Arap Körfezi’ne nakledilmesini inceleyecek komiteler kurulması yer almıştı.

Taraflar daha önce de Irak’taki elektrik santrallerini beslemesi için İran’dan gaz ithal edecek iki hat döşenmesi konusunda anlaşmıştı. Zengene, İran’ın Kirmanşah kentinden Diyala’ya İran gazını taşıyacak ilk boru hattının döşenmeye hazır olduğunu, Basra’ya kadar gidecek ikinci hattın ise gelecek yıl inşa edileceğini açıklamıştı.

İki ülke arasında Irak’ın Diyala ilinden başlayıp Basra’ya kadar uzanan hat üzerinde 12 ortak petrol sahası bulunuyor. Ortak petrol sahaları iki taraf arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştu.