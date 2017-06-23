Türkmenlerden Talabani Hakkında Şikayet

Kerkük İl Meclisi Üyesi ve Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ay önce Kerkük’te IKBY bayrağının kurum ve kuruluşlara asılması krizinden dolayı İl Meclis Başkanı Rebvar Talabani hakkında şikayette bulunduklarını ifade etti.

Mehdi, “Kerkük İl Meclisindeki Türkmen grubundan 5 üye ile Anayasa ve İdari Mahkemeye yaptığımız başvurunun tebligatı bugün Meclis Başkanı Talabani’ye ulaştı. Önümüzdeki 3 Temmuz’da mahkemede ifade vermesi gerekiyor.” dedi. – ”Kerkük’te sürekli bir oldubitti politikası uyguluyorlar” Kürtlerin Kerkük’te “oldubitti” politikası uyguladıklarını belirten Mehdi, ”Kerkük’teki bayrak krizine ilişkin Irak parlamentosu kararlarına ve Başbakan Haydar İbadi’nin kararlarına da uymayan Kürtler Anayasa Mahkemesi kararlarına da uymayacaklardır. Kerkük’te kendi hedeflerini yerine getirmek için oldubitti politikalarına devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Peş peşe gelen krizlerden sonra Kerkük’te geleceğe yönelik endişeleri olduğunu dile getiren Mehdi, şunları kaydetti: ”Bayrak krizinden sonra Kerkük’ün de IKBY referandumuna katılmasının gündeme gelmesi Türkmen Kürt çatışmasına yol açar. Kendilerinden bu coğrafyada birlikte yaşamayı istediğimiz Kürtler bir türlü bu kültürü kavrayamadılar. Kendilerini Türkmenlerden üstün gören Kürtlerin Kerkük’teki oldubitti politikaları başarılı olamaz.”

”Kerkük sorunlu günlere gebe”

Terör örgütü DEAŞ’ın üç yıldan beri kontrolünü elinde tuttuğu Kerkük’e bağlı Havice ilçesine yönelik başlatılması planlanan kurtarma operasyonunda Peşmerge güçleri ile Irak ordusu arasında sıcak çatışmalarının yaşanabileceğine işaret eden Mehdi, şöyle konuştu: ”Havice operasyonuyla birlikte ordu güçlerinin Kerkük’e gelmesi gerginliğe yol açabilir. Havice operasyonuna katılmak için Kerkük’e gelme ihtimali yüksek olan Irak ordusu ya da Haşdi Şabi’nin peşmerge güçleri ile sıcak temasa girme olasılığı oldukça yüksek. Sıcak temmuz ya da ağustos aylarında Kerkük’ü sıcak gelişmeler bekliyor.” Kerkük İl Meclisindeki Türkmen ve Arap gruplarının boykot ettiği oturumda, kentin kurum ve kuruluş üzerinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının asılması kararı meclisteki Kürt grubu tarafından tek taraflı olarak 28 Mart 2017 tarihinde almıştı.