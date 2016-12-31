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Tütüncü’nün 5. Ölüm Yıldönümü

Dr. Şemsettin Küzeci Aralık 30, 2016 Dr. Şemsettin Küzeci, Haberler, Köşe Yazarları Yorum Yazın 12 Görüntülemeler

Tütüncü’nün 5. Ölüm Yıldönümü

Dr. Şemsettin Küzeci

 

İnsanoğlu her ne kadar uzaktaysa da bazen vefalı dostlarını ve sevdiklerinin yanlarında olduğunun hissine kapılır. Hayatın kuralı budur. Hanı şair der ya “ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde”. İşte Kalbin içi de öyle bir şeydir.  Dostum ve dava arkadaşım rahmetli şair, işadamı ve Kerkük Aşığı “Sami Yusuf Tütüncü” bugün aramızdan ayrılışının 5. yılıdır. Beş yıl içerisinde neler değişti neler değişmedi. Tabi ki, çok şey değişti… Ancak Sami Yusuf Tütüncü’nün dostlarına ve ailesine bıraktığı düşünceler, iyilikler ve Allah sevgisi değişmedi ve değişmez de…

Tütüncü; insanlıktan nasibini almış fazlasıyla da rabbine şükreden az ve çoğun değerini bilen bir insan idi. Birinci derecede ailesini, yakınlarını, dostlarını ve en önemlisi doğup büyüdüğü toprakları canının pahasına severdi ve uğruna kan dökerdi. Onda Allah sevgisi ve Vatan sevgisi olmazsa olmazlarından idi. Allah rızası için neler yapmadı ki, onu yakın dostları bilir.  Belki de kalbinde binlerce sırla dünyasını değiştirdi.

Şiir edebiyat alanındaki çalışmalarının yanında bir düşünür veya bir sorumlu gibi memleketinin yararına projeler planlardı. Hayata geçirilmesi için sessiz sessiz planlar yapardı. Onlardan bir örnek verirsek: Kerkük Musalla mezarlığını etrafını duvarla örülmesi ve bazı noktalara elektrik lambalarının takılması onun önemli projesi idi. Bazı iyi insanlar onu gerçekleştirdi. Yakınlarına ve arkadaşlarına iş konusunda destek olup, imkân sağlaması, toprak sahibi olmalarına teşvik etmesi onun önemli bir özelliği idi. O’ Kanaat önderlerine saygısı ve sevgi göstermesi, onu ömür boyu parmakla gösterilen bir kişi olarak ün kazanmıştır.

Tütüncü’yü her ne kadar anlatırsam, belki de hakkında kitaplar yazarsam bile hakkını ve onun yaptıklarını ve yapacaklarını tamtamına yazamamam. Çünkü o bir vatanperver, Kerküksever, İnsan gibi insan ve gerçek bir dostu idi.

Vefatından birkaç saat önce kendisiyle konuştum. Abdest alıp namazını kıldırdıktan sonra Ankara’ya tedavi için yola çıkacaktı. Ancak Allah onu sevdi. Hamamdayken nazik ruhuna rebabine teslim etti. Severlerinin gözünü yolda koydu… Hakkında defalarca yazmak istedim ama bir türlü aklımdaki düşünceleri yazıya dökemedim. Ancak naçizane bu şiiri kalem alabildim.

 

YARIM KALAN ŞİİR

“Şair ve Türkmen İşadamı

Sami Yusuf Tütüncü’nün Ardından”

Hani Gelecektin Ankara’ya

Hani gelecektin Ankara’ya

Doktora gidecektik…

Son gece konuştuğumuzda

Sabahleyin geliyoruz demiştin.

Ama gün sökmeden

Bana gelen telefon dünyamı yıkmıştı.

Bana gelemeyeceğini anladım.

Çünkü sen, seni seven

Rabbine kavuşma telaşı içindeydin…

Saatlerce o telefona daldım.

Hani hani…

Hani gelecektin Ankara’ya hani…

Hani gelecektin Ankara’ya

Çıkacaktık Atamın huzuruna,

Oradan Başbuğu dua okuyacaktık.

Hani seninle Ankara’yı

Köşe bucak dolaşacaktık

Muradımıza varacaktık.

Hani hani…

Hani gelecektin Ankara’ya hani…

Senin için şölenler hazırlamıştık

Kayacan’la birlikte…

Ama senden sonra

O da beni yalnız bırakıp

Senin gibi Rabbine kavuştu…

Sensizliğe alışamadan…

Eyvah bu kurtlar sofrasında sizsizim!

Hayta küsmüş dostlara ıssızım.

Hanai hani…

Hani gelecektin Ankara’ya hani…

Ardından şiirler okundu, ağıtlar yakıldı

Kerkük yetim, öksüz, Türkmenler dayısız kaldı.

Kerkük’ün sevgisini bize ne güzel anlatmıştın.

Kebapçı da onu dile getirdi:

“Kışte gece sevili

Şiir hece sevili

Sen öğrettiv bizlere

Kerkük nece sevili”

Şimdi biz Kerkük’ü

Nasıl sevdiğimizi bilmesin

O yüzden geri dönmelisin

Ama dönemiyorsun!

Dönemeyeceksin biliyorum

Hani hani…

Hani gelecektin Ankara’ya hani.

ŞEMSETTİN KÜZECİ

 

 

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Dr. Şemsettin Küzeci

Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir.

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak
• Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi
•İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye
• Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan)
• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü,
• Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük)
• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan)
• Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak)
• Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak)
• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter)
• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı.
•Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara

Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir. • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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